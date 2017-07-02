Халк: С радостью вернусь, если «Зенит» позовет

О своем желании вернуться в футбольный клуб «Зенит» рассказал бывший нападающий петербуржцев Халк в воскресенье, 2 июля, на арене «Санкт-Петербург». Бразилец специально прибыл в Северную столицу на финал Кубка конфедераций, чтобы поболеть за сборную Чили, которая играет против Германии.

«В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры «Зенита». Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную. С Манчини у «Зенита» большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы. Что касается моего возможного возвращения в «Зенит», то у меня ещё три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если «Зенит» позовёт обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. «Зенит» — часть моей семьи», — цитирует Халка «Чемпионат.com».

Напомним, 30 июня 2016 года Халк официально перешел в «Шанхай Теллэйс». Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола 56 млн евро.