Германия обыгрывает Чили после первого тайма в финале Кубка конфедераций
Первый тайм финала Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии в Петербурге завершился в пользу немецких футболистов. Игра проходит в воскресенье, 2 июля, на арене «Санкт-Петербург».
Как передает корреспондент «Фонтанки», счет 1:0 в пользу Германии.
Единственный пока гол на 20 минуте встречи забил Ларс Штиндль с передачи Тимо Вернера, который, в свою очередь, воспользовался ошибкой Марсело Диас у собственной штрафной.
Напомним, ни Германия, ни Чили еще ни разу не выигрывали Кубок конфедераций.