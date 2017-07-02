Германия обыгрывает Чили после первого тайма в финале Кубка конфедераций

Первый тайм финала Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии в Петербурге завершился в пользу немецких футболистов. Игра проходит в воскресенье, 2 июля, на арене «Санкт-Петербург».

Как передает корреспондент «Фонтанки», счет 1:0 в пользу Германии.

Единственный пока гол на 20 минуте встречи забил Ларс Штиндль с передачи Тимо Вернера, который, в свою очередь, воспользовался ошибкой Марсело Диас у собственной штрафной.

Напомним, ни Германия, ни Чили еще ни разу не выигрывали Кубок конфедераций.