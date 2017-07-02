Финал Кубка конфедераций проходит при аншлаге на трибунах

Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии на арене «Санкт-Петербург» вечером 2 июля проходит при полных трибунах.

Как передает корреспондент «Фонтанки», уже к началу игры почти все места на стадионе были заполнены и пустых кресел практически не осталось. Игру смотрят более 57 тысяч человек. Причем болельщиков из Южной Америки визуально больше.

Напомним, что рекордом посещаемости до сегодняшнего дня были 56 290 зрителей на матче третьего тура группового этапа между сборными Новой Зеландии и Португалии, который также прошел на арене «Санкт-Петербург» 24 июня.