В финале Кубка конфедераций чилийцы задержали исполнение гимна Германии

Чилийские болельщики стали причиной небольшой задержки исполнения гимна Германии на финале Кубка конфедераций в Петербурге вечером 2 июля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», первым организаторы запустили гимн Чили. Чилийские болельщики хором на всю арену «Санкт-Петербург» исполняли свой главный государственный символ. Однако, когда музыка закончилась, они продолжили петь. Так продолжалось еще секунд 30-40. Организаторы терпеливо ждали, но чилийцы прекращать не собирались. Тогда пришлось вмешаться диктору стадиона, который объявил, что сейчас будет исполняться гимн Германии и только тогда чилийцы стихли.

До окончания перфоманса южноамериканских болельщиков обе команды стояли на поле.

Отметим, что гимн Чили очень длинный и на официальных мероприятиях, как правило, звучит его сокращенная версия, но патриотично настроенные чилийцы часто стремятся допеть его до конца.