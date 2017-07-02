Пассажирам Bulgaria Air предложили сдать билеты

Пассажиры всех задержанных рейсов авиакомпании Bulgaria Air могут сдать свои билеты и получить заплаченные за них деньги обратно, чтобы купить новые, но уже у других перевозчиков. Об этом 2 июля сообщили официальные представители Bulgaria Air.

«Из-за плохих метеорологических условий в Москве в пятницу и субботу были отменены сотни рейсов в аэропорту Шереметьево, что потребовало перепланирования рейсом Bulgaria Air. В результате рейсы из Бургаса в Москву и Петербург были отложены. Ситуация постепенно восстанавливается», – говорится в заявлении, которое распространила авиакомпания.

Так, 2 июля в 8 утра пассажиры рейса FB 610 должны были вылететь из Северной столицы в Бургас, но фактически находятся в аэропорту Пулково уже более 12 часов. Кроме того, как накануне сообщали читатели «Фонтанки», петербуржцы двое суток ждали рейса этой авиакомпании, но уже из Болгарии. С задержкой из Бургаса накануне вылетел аэробус А320 рейсом FB619. Он испугал петербуржцев больше всего, поскольку на некоторое время, по их словам, исчез с онлайн-табло.

На телефонные звонки работники московского офиса Bulgaria Air не отвечают, а в Петербурге они не представлены. В аэропорту Пулково «Фонтанке» сообщили, что информация на онлайн-табло обновляется каждые три минуты.