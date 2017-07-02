Халк вынес награду Кубка конфедераций на поле за 15 минут до начала финала

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк вынес награду Кубка конфедераций на поле арены «Санкт-Петербург» за 15 минут до начала финального матча между сборными Германии и Чили.

Бразилец поставил кубок на постамент, расположившийся на газоне прямо перед тоннелем, откуда на поле выйдут игроки участвующих команд.

Напомним, что прикасаться к кубку имеют право только те, кто его выигрывал. Халк стал обладателем кубка в 2013 году в составе сборной Бразилии.

Сам футболист ранее заявил, что собирается болеть за чилийцев.