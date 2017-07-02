Церемония закрытия Кубка конфедераций продлилась меньше получаса

Церемония закрытия Кубка конфедераций на арене «Санкт-Петербург» вечером 2 июля продлилась меньше получаса, но за это время организаторы успели отдать почести прежним победителям турнира.

В начале шоу зрители перенеслись в XIX век и увидели выступление артиста балета Николая Цискаридзе, в номер которого неожиданно ворвался футбольный мяч. Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в паре с известным футболистом Алексеем Смертиным показали первый футбольный матч, который состоялся в Петербурге в 1897 году.

Затем последовала своеобразная ретроспектива Кубка конфедераций и чествование победителей прошлых лет. В 1992 первым обладателем награды стала сборная Аргентины, и на поле стадиона на Крестовском зазвучало танго. Следующей стала сборная Дании. Четыре раза в истории турнира кубок выигрывала Бразилия. Не забыли организаторы про сборные Мексики и Дании.

В финале церемонии легендарный бразильский футболист Роналдо совершил с наградой круг почета по стадиону под песню в исполнении Полины Гагариной и Егора Крида.

Трибуны арены «Санкт-Петербург» в это время оставались полупустыми, несмотря на все проданные билеты на финальный матч между сборными Германии и Чили. Болельщики простаивали в огромных очередях. Прежде чем попасть внутрь стадиона они проходили тщательный досмотр из-за усиленных мер безопасности.

Игра начнется в 21.00.