Церемония закрытия Кубка конфедераций началась при полупустых трибунах

Болельщики очень медленно заполняют трибуны арены «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в Петербурге, где вечером 2 июля проходит церемония закрытия Кубка конфедераций.

Как передает корреспондент «Фонтанки», перед стадионом выстроились огромные очереди из людей, которые проходят тщательный досмотр перед тем, как попасть на финальную игру сборных Германии и Чили.

Людям приходится оставлять на пунктах досмотра продукты питания, любые металлические предметы, предметы гигиены, косметику, а также селфи-палки.

В момент начала торжественной церемонии закрытия «Санкт-Петербург Арена» была заполнена на треть.

Игра финалистов начнется в 21.00.