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02.07.2017 19:05

На Крестовском фанаты из Германии затерялись на фоне болельщиков сборной Чили

Победитель Кубка конфедераций определится в Петербурге только через несколько часов, однако численное преимущество за болельщиками сборной Чили, которые вечером 2 июля буквально заполонили территорию вокруг стадиона на Крестовском. Одноименная станция метро с 18.00 работает только на выход из-за наплыва любителей футбола.

Как передает корреспондент «Фонтанки», у арены «Санкт-Петербург» практически не видно фанатов второго финалиста — сборной Германии. Однако, именно ей предсказал победу эрмитажный кот-оракул Ахилл.

Игра начнется в 21.00. Ей будет предшествовать церемония закрытия Кубка конфедераций. После награждения победителей у стадиона пройдет пиротехническое шоу.


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