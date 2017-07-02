На Крестовском фанаты из Германии затерялись на фоне болельщиков сборной Чили

Победитель Кубка конфедераций определится в Петербурге только через несколько часов, однако численное преимущество за болельщиками сборной Чили, которые вечером 2 июля буквально заполонили территорию вокруг стадиона на Крестовском. Одноименная станция метро с 18.00 работает только на выход из-за наплыва любителей футбола.

Как передает корреспондент «Фонтанки», у арены «Санкт-Петербург» практически не видно фанатов второго финалиста — сборной Германии. Однако, именно ей предсказал победу эрмитажный кот-оракул Ахилл.

Игра начнется в 21.00. Ей будет предшествовать церемония закрытия Кубка конфедераций. После награждения победителей у стадиона пройдет пиротехническое шоу.