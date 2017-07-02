У стадиона на Крестовском спекулируют билетами на финал Кубка конфедераций

У стадиона на Крестовском острове в Петербурге продают билеты на финал Кубка конфедераций, который начнется 2 июля в 19.00. Посмотреть на игру сборных Германии и Чили предлагают за 10 тысяч рублей.

Как объяснил продавец корреспонденту «Фонтанки», десять не именных билетов номиналом 16 тысяч рублей он бесплатно получил от спонсора и решил подзаработать, объявив хороший дисконт. Один из них он уже успел реализовать.

Финальный матч начнется в 21.00, после чего болельщики увидят пиротехническое шоу.