На Васильевском восстановили электроснабжение

Электроэнергия вернулась в дома у станции метро «Приморская» в Петербурге вечером 2 июля. Восстановительные работы на Васильевском острове продлились менее трех часов.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Ленэнерго», специалисты около 17.00 исправили нарушения, связанные с отключением на линии 6 кВ. Социально значимые объекты после сигнала о неполадках сразу перевели на резервную схему снабжения. Отключения не коснулись объектов Кубка конфедераций.

Точную причину нарушений определят эксперты.

О проблемах с подачей электричества на острове около 14.20 сообщили читатели «Фонтанки». Автомобилисты сетовали на отключенные светофоры на улицах Нахимова и Наличной, Малом проспекте и на стрелке Васильевского острова при заезде на Дворцовый мост.