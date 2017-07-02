Станция «Крестовский остров» закрыта на вход из-за наплыва болельщиков Кубка конфедераций

Станция метро «Крестовский остров» закрыта на вход вечером 2 июля из-за большого количества болельщиков, которые прибывают на финал Кубка конфедераций, который пройдет на арене «Санкт-Петербург».

Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, с 17.56 станция работает только на выход.

Церемония закрытия Кубка состоится в 19.00. Финальная игра между сборными Германии и Чили начнется в 21.00.

Метро в ночь на 3 июля будет работать без перерыва.