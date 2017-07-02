Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций

Сборная Португалии стала бронзовым призёром Кубка конфедераций, обыграв 2 июля сборную Мексики. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1.

Основное время игры команды закончили ничьей 1:1, но на 105-й минуте нападающий португальцев смог забить решающий мяч в ворота соперников.

Ранее сборная Мексики со счетом 1:4 уступила финалисту Кубка – сборной Германии. Португалия в свою очередь по пенальти со счетом 0:3 проиграла второму финалисту — сборной Чили.

Финал и церемония закрытия Кубка состоится 2 июля в Петербурге на стадионе Крестовского острова. Игра между сборными Германии и Чили начнется в 21.00.