На центральном участке ЗСД вечером 2 июля остановят движение

Движение транспорта на центральном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге будет на время прекращено поздним вечером 2 июля. На Крестовском острове будет проводиться пиротехническое шоу на церемонии закрытия Кубка конфедераций.

Как сообщили в компании «Магистраль Северной столицы», в период с 23.00 до полуночи движение остановят на основном ходу ЗСД, а также ограничат въезды на Богатырском проспекте и набережной Макарова. Точное время зависит от окончания финального матча между сборными Германии и Чили, который начнется в 21.00 на арене «Санкт-Петербург». По предварительной информации, ограничения продлятся 15-20 минут.

Информацию об ограничениях покажут на знаках и табло скоростной магистрали.