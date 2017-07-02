«Зенит» предпримет еще одну попытку договориться с защитником Маноласом

Футбольный клуб «Зенит» не теряет надежды договоориться с защитником итальянской «Ромы» Костасом Маноласом. Как 1 июля сообщил журналист Tele Radio Stereo Джакопо Палицци, петербуржцы предпримут еще одну попытку переговоров с игроком.

По его данным, в понедельник, 3 июля, «Зенит» и «Рома» проведут новую встречу, на которой обсудят возможный трансфер Маноласа.

Ранее сообщалось, что «Зенит» решил отказаться от греческого защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Руководство петербургской команды осталось крайне недовольно его поведением. Сначала Манолас пропустил контрольное медицинское обследование. Вскоре появилась информация, что игрок недоволен предложенным ему на подпись контрактом, в котором его зарплата была привязана к курсу рубля.