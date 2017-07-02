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17:20 02.07.2017
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16:56
«Зенит» предпримет еще одну попытку договориться с защитником Маноласом
16:47
В Петербурге прогнозируют летнюю погоду в первый понедельник июля
16:30
В Бокситогорском районе жители самостоятельно спасаются от наводнения
16:18
«Бордо» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию
16:07
По уголовному делу о ДТП в Татарстане задержали водителя грузовика
15:50
Лидер СКА Дадонов продолжит карьеру в НХЛ
15:32
«Ленэнерго» восстанавливает электроснабжение на Васильевском
15:20
«Бока Хуниорс» согласилась отдать «Зениту» полузащитника Павона за 18 млн евро
15:07
Горожане сообщают об отключениях электричества на Васильевском острове
14:45
Петербуржцы 18 часов прождали вылет из Анталии
14:28
Дельфина и Найка Борзова не пустили на музыкальный фестиваль в Киеве
14:12
Синоптики советуют не ждать жаркого лета в центральных районах России
13:58
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане
13:38
В садоводстве «Медик» сгорел пенсионер
13:24
Халк прилетел в Петербург болеть за Чили на финале Кубка конфедераций
13:12
В Татарстане начались обыски по уголовному делу о ДТП с 14 погибшими
12:52
В Греции установилась аномальная жара
12:42
Кот Ахилл предсказал победу Германии в финале Кубка конфедераций
12:25
Петербуржец пришёл в кофейню на Новочеркасском проспекте с угрозами всех взорвать
12:07
В Новосибирске локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов
11:45
В Выборгском районе Ленобласти мотоциклист погиб, врезавшись в опору ЛЭП
11:36
Петербургский пенсионер решил «подложить бомбу» на финал Кубка конфедераций
11:17
ДТП с двумя фурами собрало пробку возле Ям-Ижоры
11:07
На чердаке здания архива по здравоохранению в Петербурге обнаружили два трупа
10:56
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на лейтенанта спецсвязи
10:38
Смертник на автомобиле подорвал себя в центре Дамаска
10:27
В Татарстане 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
10:10
Путин внёс изменения в закон о военном положении
10:01
В ДТП под Тихвином погиб водитель перевёртыша
05:51
«Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз в Мюнхене
02:08
Оркестр «Мюзик-холла» даст бесплатные концерты в Александровском парке
01:58
В “Авроре” прозвучит “Русская симфония” Лопушанского
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Вассерман разъяснит, как уничтожить человечество
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«Аквариум» отметит 45-летие большим концертом
01/07
Гей-парад в Хельсинки собрал 35 тысяч участников
01/07
В Италии арестовали украинского военного по подозрению в убийстве журналистов в Донбассе
01/07
Путин подписал закон о реестре чиновников-коррупционеров
01/07
На Ленобласть надвигаются погодные неприятности
01/07
На Украине предложили предупреждать о приезжих из России на специальных сайтах
01/07
Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи
01/07
Пулково: Ситуация с выдачей багажа скоро нормализуется
01/07
Президент Финляндии: Евросоюз не должен быть пешкой
01/07
Путин подписал закон о реновации в Москве
01/07
«Зенит» официально объявил о переходе полузащитника Леандро Паредеса
01/07
Путин провел переговоры с эмиром Катара и королем Бахрейна
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01/07
СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым
01/07
В США 17 человек ранены во время стрельбы в ночном клубе Арканзаса
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«Родина» отправила на битву с сельским Яхнюком перепелиного магната
01/07
Скончался художник «Ленфильма» Владимир Светозаров
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Пассажирам не выдают багаж в Пулково
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Изрезавшего детей и жену петербуржца отправили в СИЗО
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Парень из Коряжмы погиб, выпав из окна в Мурино
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В Петербурге скончался фотожурналист Игорь Потёмкин
01/07
ФИФА: До Кубка конфедераций мы слышали о хулиганах и расизме в России, но ничего этого не было
01/07
Вылет из Петербурга в Бургас задерживается почти на двое суток
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02.07.2017 16:47

В Петербурге прогнозируют летнюю погоду в первый понедельник июля

Начало первой рабочей недели в июле порадует петербуржцев тёплой погодой и солнцем. Столбик термометра поднимется выше двадцати градусов.

Как сообщили в городском управлении МЧС, 3 июля синоптики прогнозируют в городе на Неве 21-23 градуса тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м\с, а кратковременный дождь возможен только к вечеру.

Ранее метеорологи посоветовали не ждать жаркого лета в центральных районах России, где вряд ли получиться открыть купальный сезон.


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Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
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29.06.2017 12:02
Компания Л1 начала заселение жилого комплекса «Лондон Парк»
29 июня Компания Л1 начала заселение первых корпусов в жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения. В ближайшие дни ключи получат более пятисот клиентов компании.
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
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Для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия, но не хочет продавать свою квартиру задолго до сдачи нового дома, ЖК «Золотая Долина» предлагает уникальные условия рассрочки на ограниченное количество квартир.
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