В Бокситогорском районе жители самостоятельно спасаются от наводнения

Половодье в первые два дня июля накрыло юг Бокситогорского района Ленобласти. Особенно тяжелая ситуация в Борском сельском поселении. Легковому транспорту невозможно проехать по дороге "Мозолево — Бокситогорск – Пикалево" сообщают жители и сами готовят эвакуцию. В администрации и МЧС заверяют, что ситуация улучшается.

Вода пришла из Новгородской области. В соседнем регионе в последние дни шли долгие ливни. Значительно повысился уровень воды в новогородских реках Теребежка и Грачиловка.

Подробности читайте на 47news.