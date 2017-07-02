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17:19 02.07.2017
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16:56
«Зенит» предпримет еще одну попытку договориться с защитником Маноласом
16:47
В Петербурге прогнозируют летнюю погоду в первый понедельник июля
16:30
В Бокситогорском районе жители самостоятельно спасаются от наводнения
16:18
«Бордо» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию
16:07
По уголовному делу о ДТП в Татарстане задержали водителя грузовика
15:50
Лидер СКА Дадонов продолжит карьеру в НХЛ
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«Ленэнерго» восстанавливает электроснабжение на Васильевском
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«Бока Хуниорс» согласилась отдать «Зениту» полузащитника Павона за 18 млн евро
15:07
Горожане сообщают об отключениях электричества на Васильевском острове
14:45
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Синоптики советуют не ждать жаркого лета в центральных районах России
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Опубликовано видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане
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13:24
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В Татарстане начались обыски по уголовному делу о ДТП с 14 погибшими
12:52
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Петербуржец пришёл в кофейню на Новочеркасском проспекте с угрозами всех взорвать
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11:45
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02.07.2017 16:30

В Бокситогорском районе жители самостоятельно спасаются от наводнения

Половодье в первые два дня июля накрыло юг Бокситогорского района Ленобласти. Особенно тяжелая ситуация в Борском сельском поселении. Легковому транспорту невозможно проехать по дороге "Мозолево — Бокситогорск – Пикалево" сообщают жители и сами готовят эвакуцию. В администрации и МЧС заверяют, что ситуация улучшается.

Вода пришла из Новгородской области. В соседнем регионе в последние дни шли долгие ливни. Значительно повысился уровень воды в новогородских реках Теребежка и Грачиловка.

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Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
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