«Бордо» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию

Французский футбольный клуб «Бордо» хочет арендовать полузащитника петербургского «Зенита» Хави Гарсию. Как 1 июля сообщает L'Equipe, вариант с полноценной покупкой не рассматривается из-за высокой зарплаты футболиста.

По данным издания, она составляет 800 тысяч евро в месяц, что не по карману французской команде.

Напомним, Гарсия перешел в «Зенит» августе 2014 года. С тех пор он сыграл за «Зенит» в 72 матчах, в которых забил 6 голов. Сейчас 30-летний футболист находится вместе с командой на вторых сборах в Австрии.