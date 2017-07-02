По уголовному делу о ДТП в Татарстане задержали водителя грузовика

В Татарстане задержали водителя грузовика, который столкнулся с автобусом в ночь на 2 июля на 52 километре дороги Альметьевск-Заинск. В результате аварии погибли 14 и пострадали 12 пассажиров автобуса, который следовал из Самары в Ижевск.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России, сейчас следователи опрашивают водителя грузовика МАН, который в момент аварии буксировался на жесткой сцепке. Попутный автобус въехал в него, после чего перевернулся и загорелся.

О водителе пассажирского транспорта пока известно только то, что он 1961 года рождения и находится в больнице, поэтому его опросят позднее. В комментариях СМИ следователи сообщили, что мужчину мог ослепить свет от фар встречного транспорта, или же он мог уснуть за рулем, что и спровоцировало столкновение с грузовиком.

Автобус принадлежит компании «Евразийская корпорация автовокзалов», генерального директора которой также задержали, а в офисе провели обыски.

По факту возбуждены два уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц, а также о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц.

В республике объявлен траур по погибшим.