Лидер СКА Дадонов продолжит карьеру в НХЛ

Один из ведущих игроков петербургского хоккейного клуба СКА, нападающий Евгений Дадонов перейдет в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Американский клуб «Флорида Пантерз» 1 июля объявил о подписании с ним трехлетнего контракта.

По данным инсайдера TSN Боба Маккензи, Дадонов будет получать по 4 миллиона долларов за сезон, то есть в общей сложности игрок заработает 12 миллионов.

Отметим, что Дадонов уже играл за «Флориду» с 2009 по 2012 год. За это время он успел провести 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков в НХЛ. После этого он вернулся в Континентальную хоккейную лигу, где играл за «Трактор», «Донбасс» и СКА.

В составе армейцев с Невы Дадонов дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017). В 2014 году в составе сборной России выиграл чемпионат мира.

Ранее СКА покинул партнер Дадонова по звену – Вадим Шипачев, который также теперь будет выступать в НХЛ за клуб «Вегас» с зарплатой 4,5 млн долларов в год.