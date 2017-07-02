«Ленэнерго» восстанавливает электроснабжение на Васильевском

Энергетики восстанавливают электроснабжение на Васильевском острове в Петербурге днем 2 июля. Дома рядом со станцией метро «Приморская» переводят на резервные схемы подачи энергии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго», отключение произошло на линии 6 кВ. Специалисты сразу же выехали на место и сейчас проводят ремонтные работы.

«В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено. Для оперативного подключения потребителей организуются резервные схемы. В район направлены дизель-генераторные установки», – отметили в компании.

Электричество в домах в районе «Приморской», как сообщили читатели «Фонтанки», пропало в воскресенье около 14.20. Водители пожаловались на отключение светофоров на улицах Наличной и Нахимова, в районе Малого проспекта, а также перед въездом на Дворцовый мост со стороны Стрелки В.О.