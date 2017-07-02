«Бока Хуниорс» согласилась отдать «Зениту» полузащитника Павона за 18 млн евро
Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» принял предложение петербургского «Зенита» по нападающему Кристиану Павону. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил президент «Боки» Даниэль Анхелиси.
«Мы принимаем предложение, и мы решаем некоторые детали, чтобы закрыть его. Сделка еще не завершена», – цитирует Анхелиси directvsports.com со ссылкой на аргентинское телевидение.
Ранее представитель игрока Фернандо Идальго в эфире телеканала TyC Sports заявил, что «Зенит» предложил за 21-летнего игрока 18 млн евро.
В минувшем сезоне Павон провел 24 матча, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами.
Подробнее о самом свежем усилении «Зенита» – аргентинце Леандро Паредесе – читайте в материале «Фонтанки».
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили полузащитники Кристиан Нобоа (из «Рубина»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), защитник Денис Терентьев («Ростов»), нападающий Дмитрий Полоз («Ростов») и полузащитник Леандро Паредес («Рома»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (теперь в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).