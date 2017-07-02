«Бока Хуниорс» согласилась отдать «Зениту» полузащитника Павона за 18 млн евро

Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» принял предложение петербургского «Зенита» по нападающему Кристиану Павону. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил президент «Боки» Даниэль Анхелиси.

«Мы принимаем предложение, и мы решаем некоторые детали, чтобы закрыть его. Сделка еще не завершена», – цитирует Анхелиси directvsports.com со ссылкой на аргентинское телевидение.

Ранее представитель игрока Фернандо Идальго в эфире телеканала TyC Sports заявил, что «Зенит» предложил за 21-летнего игрока 18 млн евро.

В минувшем сезоне Павон провел 24 матча, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами.

Подробнее о самом свежем усилении «Зенита» – аргентинце Леандро Паредесе – читайте в материале «Фонтанки».