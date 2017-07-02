Горожане сообщают об отключениях электричества на Васильевском острове

Петербуржцы жалуются на отключения электричества на Васильевском острове днем 2 июля. В домах нет света, а неработающие светофоры провоцируют пробки и аварии.

Как сообщили читатели «Фонтанки», подача электроэнергии прекратилась около 14.20. «Света нет, по меньшей мере, в районе станции метро «Приморская», – пишут они. Аналогичные проблемы наблюдаются и в Гавани.

Автомобилисты сетуют, что на Наличной улице, Малом проспекте и улице Нахимова отключились светофоры. Неисправны светофоры и в районе Стрелки Васильевского острова перед въездом на Дворцовый мост, что спровоцировало аварию.

О причинах и масштабах отключения пока не сообщается.

«Фонтанка» запросила комментарий у оперативных служб.