Петербуржцы 18 часов прождали вылет из Анталии

Пассажиры рейса авиакомпании «Азур Эйр» были вынуждены 18 часов провести в аэропорту Анталии. Около 250 человек ждали самолета в Петербург.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры, вылет из Турции должен был состояться 1 июля в 19.50, но рейс постоянно переносили. На связь с ожидающими никто не выходил. Уже ночью 2 июля людей отправили в близлежащую гостиницу. На покой им выделили полтора часа, после чего снова увезли в аэропорт и наконец посадили в самолёт. В Пулково «Боинг» приземлился в 14:45.

Некоторые туристы из числа пассажиров рейса ZF7892 рассказывают, что в последние дни отдыха слышали, что у авиакомпании «Азур Эйр» участились проблемы с вылетами: рейсы постоянно задерживают, счет идет, как на несколько часов, так и на сутки.