Синоптики советуют не ждать жаркого лета в центральных районах России

Синоптики делают неутешительные прогнозы относительно лета в центральных районах России. Пока в Европе жара бьет рекорды, россияне вряд ли смогут открыть купальный сезон.

Соображениями в эфире RT 2 июля поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25...30 °C. Лето будет скомканным, не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон», — цитирует слова метеоролога в эфире телеканала «Газета.ру».

По его словам, купаться в такую погоду будут готовы только смельчаки.