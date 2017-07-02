Опубликовано видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

В Интернете опубликовано видео последствий аварии с автобусом, который вез пассажиров из Самары в Ижевск и в ночь на 2 июля столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане. Запись появилась на официальном канале республиканского МЧС в Youtube.

В результате столкновения автобус опрокинулся и загорелся. Погибли 14 пассажиров, в том числе двое детей.

Следственный комитет республики возбудил по факту аварии уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц, а также о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Автобус принадлежит компании «Евразийская корпорация автовокзалов», генеральный директор которой задержана, а в офисе проводятся обыски.

В республике объявлен траур по погибшим.