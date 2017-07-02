Халк прилетел в Петербург болеть за Чили на финале Кубка конфедераций

Бывший форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Халк, играющий сейчас за китайский «Шанхай Теллэйс», прилетел в Северную столицу на финал Кубка конфедераций.

Халк собирается болеть за сборную Чили, которая 2 июля встретится со сборной Германии на арене «Санкт-Петербург».

«Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть», – сообщил Халк своим подписчикам в Instagram.

Ранее эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал, что победителем Кубка станет сборная Германии.

Игра начнется на стадионе Крестовского острова в 21.00. Ей будет предшествовать торжественная церемония закрытия Кубка.