В Татарстане начались обыски по уголовному делу о ДТП с 14 погибшими

Генеральный директор «Евразийской корпорации автовокзалов» задержана по уголовному делу об аварии в Татарстане, в результате которой, по последним данным, погибли 14 человек, в том числе двое детей.

Автобус, который в ночь на 2 июля врезался на республиканской трассе в грузовик, принадлежит именно этой компании, в офисе которой сейчас проводятся обыски, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

После удара автобус с пассажирами, которым управлял мужчина 1961 года рождения, опрокинулся и загорелся. О состоянии водителя пока ничего не сообщается.

Следственный комитет республики возбудил по факту уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц, а также о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации. В республике объявлен траур по погибшим.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование уголовных дел.