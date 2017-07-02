В Греции установилась аномальная жара

Жара в Греции установила температурный рекорд в Европе в субботу, 1 июля, когда столбик термометра показал 45,9 градуса по Цельсию. Как сообщает сайт meteo.gr, такая температура была отмечена в районе Мирес неподалёку от города Ираклион на Крите.

По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градусов, на 25 станциях — выше 42 градусов.

В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса. В воскресенье, 2 июля, сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.