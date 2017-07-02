В Греции установилась аномальная жара
Жара в Греции установила температурный рекорд в Европе в субботу, 1 июля, когда столбик термометра показал 45,9 градуса по Цельсию. Как сообщает сайт meteo.gr, такая температура была отмечена в районе Мирес неподалёку от города Ираклион на Крите.
По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градусов, на 25 станциях — выше 42 градусов.
В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса. В воскресенье, 2 июля, сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.
В понедельник в стране похолодает на 10 градусов – до 33-34 градусов тепла, сообщает РИА Новости.
Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.
Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры. Несмотря на предупреждения, в Греции в субботу произошло несколько пожаров.