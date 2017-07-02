Кот Ахилл предсказал победу Германии в финале Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл, который стал оракулом Кубка конфедераций, сделал прогноз на финальный матч между сборными Германии и Чили, который пройдет 2 июля на стадионе Крестовского острова в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по туризму, кот предпочёл домик с флагом Германии, куда и забрался. Матч между сборными начнется в 21.00 на арене «Санкт-Петербург».

В полуфинале сборная Германии выиграла у Мексики со счетом 4:1, а чилийцы одолели португальцев в серии пенальти со счетом 3:0.

Финалисты Кубка уже встречались в рамках второго тура группового этапа. Игра на стадионе в Казани завершилась со счетом 1:1.