Петербуржец пришёл в кофейню на Новочеркасском проспекте с угрозами всех взорвать

Мнимый подрывник устроил переполох в кофейне в Красногвардейском районе Петербурга вечером 1 июля. Посетителям и персоналу пришлось оперативно покинуть заведение.

Как стало известно «Фонтанке», вечером в «Кофе Хауз» на Новочеркасском проспекте зашел пьяный мужчина со словами, что у него есть взрывчатка и он намерен прямо сейчас привести ее в действие. На место вызвали полицейских, которые эвакуировали испуганных гостей и сотрудников кофейни.

Никаких взрывных устройств у 43-летнего визитёра не обнаружили. Мужчину задержали.

За несколько часов до вечернего инцидента на Новочеркасском проспекте полиция наведалась к пенсионеру в Петроградском районе. Он сделал ложное сообщение об угрозе теракта. Масштаб заявления нетрезвого пенсионера был больше, нежели у его «единомышленника» из кофейни. Он сообщил полиции, что во время финала Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург Арена» прогремит взрыв. Выдумка пенсионера закончилась задержанием и уголовным делом.