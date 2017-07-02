В Новосибирске локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске ранним утром 2 июля. Четыре сотни человек, которые ехали из Бийска, не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла около половины шестого утра по местному времени (1:28 мск). По предварительной информации, в городе прорвало ливневую канализацию и железнодорожные пути затопило грязью, что и помешало движению состава.

На место выехали следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Проводится проверка. Поезда и электрички пустили в объезд.