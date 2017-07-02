Петербургский пенсионер решил «подложить бомбу» на финал Кубка конфедераций

Петербургский пенсионер за выдуманную историю про готовящийся теракт на стадионе Крестовского острова получил реальное уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», днем 1 июля в полицию позвонил мужчина и заплетающимся языком сообщил, что 2 июля на арене «Санкт-Петербург», во время финальной игры Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили, произойдет взрыв. Для пущей убедительности, он уточнил, что местом теракта станут третья или пятая трибуны, после чего повесил трубку.

Звонившего быстро задержали. Им оказался нетрезвый петербуржец 62 лет, живущий в Петроградском районе города. Дома у него не нашли ничего подозрительного и взрывоопасного.

Что именно подтолкнуло мужчину позвонить, неизвестно, но шутка закончилась уголовным делом о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Пенсионера отпустили под обязательство о явке.