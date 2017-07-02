В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на лейтенанта спецсвязи

Полиция и сотрудники Федеральной службы безопасности в течение суток задержали подозреваемых в нападении на приезжего лейтенанта-фельдъегеря в Петербурге. Похищенное оружие и документы потерпевшего у них изъяли.

Как сообщили 2 июля в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области, уголовное дело о грабеже возбудили против двух неработающих мужчин 36 и 43 лет. Ранее 22-летний лейтенант утверждал, что среди нападавших также была женщина.

Преступление произошло накануне у дома 98 по улице Бабушкина. Злоумышленники избили фельдъегеря из республики Марий Эл и отобрали у него пистолет Макарова, патроны, служебное удостоверение, мобильный телефон и полторы тысячи рублей.