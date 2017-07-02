Смертник на автомобиле подорвал себя в центре Дамаска

На площади Тахрир в центре Дамаска прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает Reuters. По предварительным данным, речь идет о террористе-смертнике на автомобиле.

Cирийское государственное телевидение сообщает о восьми погибших и 12 пострадавших.

Ранее сирийские силовики предотвратили две аналогичные атаки террористов в промзоне на въезде в столицу страны, уничтожив обоих боевиков, пишет «Лента.ру».

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России террористическая организация «Исламское государство».