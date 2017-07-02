В Татарстане 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Татарстане в ночь на 2 июля. По факту аварии, в которой погибли 13 человек, возбудили два уголовных дела.

Как сообщает региональное министерство внутренних дел, в Заинском районе республики водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с грузовиком, который на жесткой сцепке буксировал КАМАЗ. Отмечается, что оба участника аварии ехали в попутном направлении.

После удара автобус с пассажирами опрокинулся и загорелся. 13 человек получили смертельные травмы. В больницы доставили 12 пострадавших. О состоянии водителей пока ничего не сообщается.

Следственный комитет республики возбудил по факту уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц, а также о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации. К месту ДТП вылетели премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник регионального главка МЧС Рафис Хабибуллин.