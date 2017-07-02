Путин внёс изменения в закон о военном положении

Президент России Владимир Путин внес изменения в федеральный закон о военном положении. Документ был опубликован 1 июля на официальном сайте Кремля.

Закон дополняется статьей 101, в соответствии с которой на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в такой период, ведется территориальная оборона.

Отмечается, что изменения направлены на повышение эффективности деятельности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне.

Изменения в закон депутаты Государственной думы приняли 23 июня этого года, после чего 28 июня они были одобрены Советом Федерации.