El Mago для «Зенита»

Особенный мальчик, дебют в 16 лет за лучший клуб Аргентины, мастер сверхточных передач: «Фонтанка» рассказывает о Леандро Паредесе – первой покупке нового «Зенита» с приставкой "супер".

Получилось забавно: «Зенит» хотел заполучить одновременно двух игроков «Ромы» аргентинца Паредеса и грека Маноласа. Переговоры по Паредесу почти сразу забуксовали, а по Маноласу все шло нормально. У Маноласа уже даже был назначен день контрольного медосмотра перед подписанием контракта с петербургской командой, но в итоге вышла какая-то совсем странная история.

Леандро Паредес, про которого в какой-то момент даже написали, что он отказался от перехода в «Зенит», в «Зенит» как раз-таки перешел. 23 миллиона евро плюс 4 миллиона бонусов в случае успешного выступления – внезапно официально озвученные «Ромой» детали трансферного соглашения с сине-бело-голубыми. Нового президента "Зенита" Фурсенко можно поздравить: в Петербург переехал один из самых талантливых молодых многофункциональных хавбеков в мире, которого в перспективе можно перепродать за еще большие деньги. Но обо всем по порядку.

В увлекательное футбольное приключение Паредес отправился в трехлетнем возрасте, когда родители отдали его в детскую команду «Ла Хустина» из Буэнос-Айреса. Там его обнаружил аргентинский селекционер Рамон Маддони, о прозорливости которого на родине слагают легенды. Когда мальчику исполнилось 8 лет, Маддони увидел его на одном из городских турниров. Селекционер поспешил сообщить в клуб «Бока Хуниорс» о том, что, кажется, он нашел кого-то действительно особенного. К таким рекомендациям Маддони в клубе принято прислушиваться: именно благодаря его советам "Бока" заполучила Карлоса Тевеса, Хуана Романа Рикельме, Фернандо Гаго и Эстебана Камбьяссо. Маддони не ошибся и в этот раз. В «Боке» талант Паредеса стал еще более очевиден. К 15 годам стало понятно, что его дебют за основную команду лишь вопрос времени. Селекционеры в Европе уже взяли парня на карандаш. Его сравнивали с тем же Рикельме, имеющим статус живой легенды в «Боке», и даже Зиданом, которого, к слову, сам юный Паредес до сих пор называет своим кумиром и примером.

«Его талант сопоставим с игроками калибра Неймара. Один из лучших у нас в Южной Америке», – говорил в те времена о Паредесе консультант «Боки» в Италии Иван Реджиани.

Уже в 15 лет его впервые попытались переманить в Европу. Тогда еще спортивный директор «Палермо» Вальтер Сабатини сделал все, чтобы заполучить талант, несколько дней проведя в телефонных переговорах с отцом Паредеса. Родителям сулили золотые горы и безоблачное будущее их сыну. Отец Леандро здраво рассудил, что в тот момент о переезде в Европу думать было рано. Сабатини потерпел неудачу, но только для того, чтобы чуть позже снова появиться в судьбе юного футболиста.

В «Бока Хуниорс» тем временим сменился тренер. Команду возглавил Клаудио Борги, которого в свое время называли наследником Марадоны. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины не побоялся включить в состав Паредеса, которому только-только исполнилось 16. Свой первый матч за основу «Боки» Паредес провел 6 ноября 2010 года против «Архентинос Хуниорс». С каждым годом он играл все большую роль в команде. Первого гола пришлось ждать почти два года, зато Паредес сразу оформил дубль: 3 ноября 2012 в матче с «Сан-Лоренсо». Впрочем, ценили Паредеса всегда не за голы. Болельщики за фантастическое видение поля и сверхточные передачи прозвали его El Mago, "Маг".

В 2014 Сабатини все же завершил начатое. Уже работая в «Роме», бывший полузащитник "Переджи" и "Палермо" сумел убедить боссов столичного клуба, что Паредес – это тот игрок, который им нужен прямо сейчас. Переговоры были непростыми. Сошлись сначала на 250 тысячах евро за аренду на полтора сезона с правом первоочередного выкупа. Когда аренда истекла, сомнений уже не оставалось и за 4,5 миллионов Леандро стал полноценным игроком «Ромы».

Сразу закрепиться в основе «Ромы» Паредесу не удалось, и игрок отправился в аренду в «Эмполи», где провел сезон 2015/16, ставший для него главной рекламной вывеской. Единственной задачей «Эмполи» в том сезоне было остаться в Серии А. Команда легко справилась с ней, заняв 12 строчку. Паредес отыграл 33 отличных матча, в которых забил 2 гола. После этого о нем заговорили по-настоящему. Им заинтересовались почти все ведущие клубы Европы, включая «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Барселону». Среди наиболее настойчивых уже тогда был «Зенит». Писали, что петербуржцы были единственными, кто сделал римлянам официальное предложение. Но «Рома» решила подождать.

Сезон 2016/17 Паредес провел уже полностью в «Роме» Лучано Спаллетти, сыграл 27 матчей в Серии А, в 15 из которых выходил в стартовом составе. Забил три гола. Если говорить о более продвинутой статистике, то по итогам сезона 2016/17 он один из лучших в «Роме» по проценту удачных коротких пасов (88-90 %) и длинных (около 60%), совершает в среднем 3 удачных отбора за игру, выигрывает примерно два единоборства из трех. Он не часто идет в обводку, но в 90 процентах таких случаев они заканчиваются для него успехом.

Игра в "Роме" принесла ему долгожданный дебют в первой сборной Аргентины – весьма удачный.

В Аргентине Паредес играл с большим акцентом на атаку, в Италии его немного отодвинули назад, нагрузив функциями опорного полузащитника. Если говорить итальянскими терминами, Паредес – классический реджиста, "режиссер" на поле: опорный полузащитник, способный отдать как минимум точную, как максимум – обостряющую передачу вперед. Условный Андреа Пирло или Игорь Денисов, но только умеющий играть в атаку. Вероятно, в «Зените» именно Паредесу предстоит заменить Акселя Витселя, после ухода которого в центре поля у петербуржцев возникла большая проблема.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»