В Италии арестовали украинского военного по подозрению в убийстве журналистов в Донбассе

В Италии по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли арестован украинский военнослужащий Виталий Маркив. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook. По его словам, Генпрокуратура Украины «удивлена» арестом Маркива и будет требовать его немедленного освобождения.​

«Генпрокуратуру удивил арест в Италии украинского солдата Маркива Виталия по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутом прокуратурой города Павия», — написал Енин.

Андреа Роккелли и российский правозащитник Андрей Миронов, который выступал его переводчиком, были убиты в районе города Славянска в Донецкой области в мае 2014 года в результате гранатометного обстрела грузовика, который перевозил раненых под флагом с эмблемой Красного Креста.

По словам заместителя генпрокурора, Украина ведет свое расследование обстоятельств смерти Роккелли и Миронова в сотрудничестве с итальянскими коллегами, пересылая им все документы, свидетельские показания и результаты экспертиз. При этом украинские следователи придерживаются версии, что Роккелли и Миронов погибли в мае 2014 года в результате обстрела со стороны сил самопровозглашенной Донецкой народной республики, поэтому арест Маркива стал для Киева полной неожиданностью.

Ранее о том, что в Болонье 30 июня был арестован подозреваемый в убийстве Роккелли гражданин Украины, сообщила газета Corriere della Sera. В настоящий момент он помещен в тюрьму города Павия.

Генпрокуратура обратилась к итальянским правоохранительным органам с просьбой предоставить доказательства вины Маркива и требованием его немедленного освобождения.