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01.07.2017 21:20

Путин подписал закон о реестре чиновников-коррупционеров

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о создании реестра чиновников, уволенных за коррупцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список будут включать уволенных за коррупцию высокопоставленных государственных чиновников, силовиков и военнослужащих. Кроме того, в реестр попадут уволенные работники Центробанка, Пенсионного фонда, а также топ-менеджеры госкорпораций.

Государственная дума приняла закон в третьем чтении 7 июня, после чего 28 июня его одобрил Совет Федерации.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

 

 


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