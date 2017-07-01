Путин подписал закон о реестре чиновников-коррупционеров

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о создании реестра чиновников, уволенных за коррупцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список будут включать уволенных за коррупцию высокопоставленных государственных чиновников, силовиков и военнослужащих. Кроме того, в реестр попадут уволенные работники Центробанка, Пенсионного фонда, а также топ-менеджеры госкорпораций.

Государственная дума приняла закон в третьем чтении 7 июня, после чего 28 июня его одобрил Совет Федерации.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.