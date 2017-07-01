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01.07.2017 20:30

На Украине предложили предупреждать о приезжих из России на специальных сайтах

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко предложил регистрировать въезжающих на Украину россиян на специальных сайтах. Об этом заявил 1 июля в эфире телеканала «112 Украина».

«Самый главный способ борьбы с терроризмом и диверсией — это заранее проверять, кто к нам приезжает. Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах», — отметил политик.

Комментируя идею введения визового режима с Россией, Геращенко заявил, что новые правила «можно и нужно внедрять, когда мы будем готовы к этому». «Потому что внедрение визового режима с нашей стороны будет означать внедрение визового режима с российской стороны», — приводит слова Геращенко «Лента.ру».

30 июня директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что в ведомстве рассматривается возможность полного запрета россиянам въезжать на территорию страны, «если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость».

Украинские политики, в частности, представители «Народного фронта», в который входит Геращенко, неоднократно выступали с предложениями ввести визовый режим с Россией. В начале июня глава МИД страны Павел Климкин сообщил о готовности начать работу в этом направлении в случае принятия такого решения.


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