Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи

Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассуждая о легализации однополых браков в Германии, вспомнил последний день Помпеи. Своими размышлениями он поделился 1 июля с подписчиками в Instagram.

«Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет», — написал он.

Кадыров также поделился результатми проведенного в Чечне исследования, из которого, по его словам, стало понятно, что большинство людей, совершивших за последние годы тяжкие преступления в республике, росли в неполноценной семье. Кадыров добавил, что чаще в таких случаях детей воспитывала мать-одиночка.

Парламент Германии 30 июня проголосовал за полную легализацию гей-браков, приравняв их к традиционным союзам. Согласно законопроекту, представители секс-меньшинств смогут официально заключать браки и будут иметь те же права, что и традиционные семейные пары, в том числе и на усыновление детей. Документ, в числе прочих, поддержал Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), ранее выступавший против полного и равноправного признания однополых браков.