Пулково: Ситуация с выдачей багажа скоро нормализуется

Более четырех часов продолжаются трудности с получением багажа в петербургском аэропорту Пулково вечером 1 июля. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, в скором времени вещи выдадут всем пассажирам, но точное время ожидания уточнить не смогли.

Нормальный режим работы, по словам сотрудников аэропорта, нарушила проверка брошенного в середине дня в терминале чёрного пакета.

«Сотрудники транспортной полиции в 14.15 обнаружили бесхозный предмет в аэропорту. В течении часа были проведены проверочные работы. Оставленные вещи оказались не опасными. Более работа транспортной полиции не влияла на работу Пулково», – в свою очередь заявили «Фонтанке» в транспортной полиции.

В аэропорту добавили, что на время работы специальных служб в Пулково-2 были задержаны вылеты. После снятия оцепления самолеты начали отправлять, заполняя пассажирами и загружая багажом в ускоренном режиме.

Как стало известно нашему изданию, вещи не могут получить пассажиры не только внутренних, но и международных рейсов.