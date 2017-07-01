Путин подписал закон о реновации в Москве

Закон о сносе пятиэтажных домов в столице 1 июля подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Депутаты Государственной думы 14 июня приняли закон в третьем чтении, после чего 28 июня его одобрил Совет Федерации.

Под снос в столице попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 год, то есть так называемые хрущёвки. Очередность определят по степени износа зданий, однако известно, что в предварительный список включили 4,5 тысячи домов в столице. Аварийные здания закон не затрагивает, поскольку их будут сносить по уже действующему законодательству.

Жителям попадающих под снос хрущёвок полагается или равноценное жилье, или денежная выплата. Новые квартиры должны быть расположены в том же районе, но эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы. Владельцы нежилых помещений смогут получить только денежную компенсацию. Жители коммунальных квартир получат отдельное жилье.

С просьбой перенять московский опыт для ускорения процесса реновации домов хрущёвской постройки в Северной столице к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко накануне обратился депутат Государственной думы Виталий Милонов.