«Зенит» официально объявил о переходе полузащитника Леандро Паредеса

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» Леандро Паредес официально стал игроком петербургского «Зенита». С заявлением пресс-служба сине-бело-голубых выступила 1 июля.

Контракт с 23-летним аргентинцем подписан на четыре года. Как сообщает сайт «Ромы», сумма сделки составила 23 миллиона евро.

Сегодня утром футболист прилетел из Буэнос-Айреса в Рим, чтобы пройти медицинское обследование в клинике Villa Stuart.

В минувшем сезоне Паредес в 27 матчах чемпионата Италии за «Рому» забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Воспитанник «Бока Хуниорс» провел в составе аргентинской команды 29 матчей, забив 5 мячей.