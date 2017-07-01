Путин провел переговоры с эмиром Катара и королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин 1 июля поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Инициатором разговора была катарская сторона, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили политический кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. «Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — указывается в заявлении.

Также стороны продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию проектов в инвестиционной и энергетической сферах.

Ситуацию вокруг Катара Путин сегодня обсудил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость наладить прямой уважительный диалог между всеми странами, вовлеченными в конфликт.

В июне ряд государств, в частности, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации политической ситуации, а также в поддержке терроризма.

Кувейт как посредник передал Катару перечень условий для выхода из кризиса. От Дохи требуют понизить уровень дипломатических отношений с Ираном, закрыть телеканал «Аль-Джазира» и прекратить военное сотрудничество с Турцией. Катар в ответ назвал эти требования невыполнимыми.