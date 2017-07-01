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01.07.2017 18:10

СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым

Петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым. Как сообщила 1 июля пресс-служба армейцев, соглашение рассчитано на три года.

Сергей Калинин родился в 1991 году и является воспитанником омского «Авангарда». Игрок сборной России по хоккею, в составе которой стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

До прихода в СКА Калинин играл в американском клубе «Нью Джерси» и канадском «Торонто Марлис».

 

 


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