Скончался художник «Ленфильма» Владимир Светозаров

В Петербурге на 69-м году жизни скончался известный художник кино Владимир Светозаров, который работал над визуальным рядом фильмов «Собачье сердце», «Кукушка», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург» и многих других. О его уходе 1 июля сообщает «Ленфильм».

Киностудия была его вторым домом: родившись в семье знаменитого режиссера Иосифа Хейфица, он фактически вырос на съемочной площадке.

«Его часто называли просто по имени – Володя, – вспоминают соратники Светозарова. – И всякий раз знали, о ком идёт речь. Второго «Володи» на «Ленфильме» не существовало».

Владимир Светозаров был удостоен звания Народного художника России, был лауреатом Государственной премии, премий «Ника» и «Орел». Он работал с выдающимися режиссерами – Алексеем Германом («Хрусталев, машину!»), Ильей Авербахом («Фантазии Фарятьева», «Голос»), Виталием Мельниковым («Луной был полон сад»), Динарой Асановой («Не болит голова у дятла», «Никудышная», «Что бы ты выбрал?»), Владимиром Бортко («Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Бандитский Петербург. Фильм 1. Барон», «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат»).