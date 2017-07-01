Пассажирам не выдают багаж в Пулково
В петербургском аэропорту Пулково специалисты закончили проверку бесхозной вещи, брошенной в терминале днем 1 июля. Оцепление сняли, но пассажирам пока не выдают багаж.
Нормальную работу аэропорта нарушил чёрный полиэтиленовый пакет. Около 15.00 сотрудники Пулково перекрыли все выходы на посадку и приостановили вылеты самолетов.
На прилете в международном зале сегодня аншлаг!
Публикация от Александр (@morozoff__)
В терминале началась давка. По словам очевидцев, скопилась толпа примерно из тысячи человек.
Проверка продлилась около часа, после чего возобновилась посадка на рейсы. Но из-за сбоя многие прилетевшие пассажиры не могут получить свой багаж. Читатели «Фонтанки» сообщают, что больше двух часов не имеют возможности забрать свои вещи, а сотрудники аэропорта не могут назвать точных сроков ожидания.
«Фонтанка» запросила комментарий у представителей Пулково.