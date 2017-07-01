Изрезавшего детей и жену петербуржца отправили в СИЗО

Порезавший двух несовершеннолетних детей и супругу 49-летний петербуржец Владимир Бочкарев отправлен в следственный изолятор. Невский районный суд 1 июля арестовал мужчину.

Как сообщает пресс-служба городского суда, мера пресечения по уголовному делу о покушении на убийство ему избрана сроком на два месяца – до 29 августа.

О том, что пьяный отец набросился с ножом на жену, 16-летнего сына и 12-летнюю дочь стало известно накануне. Дети поступили ночью в больницу им.Раухфуса из дома №33 по проспекту Обуховской обороны. Их госпитализировали с тяжелыми проникающими ранениями. После операции мальчик находится в состоянии средней тяжести, а девочка попала в реанимацию. Мать семейства спасти не удалось.

Бочкарев уверяет следствие, что не помнит, как всё произошло.